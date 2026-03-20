أكد المستشار الأكاديمي في القانون الدكتور حسن رديف أنه لا يحق لنادي الاتحاد تسجيل محترف أجنبي في قائمة دوري روشن خارج فترة التسجيل بعد التعديل الجديد في اللائحة، وفي المقابل يحق له تعديل القائمة في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة قبل 31 مارس الجاري، موضحاً دوري نخبة آسيا يعتمد في الأساس على قوائم تقيد ضمن مواعيد محددة ويمكن للنادي تعديل تلك القائمة وفقاً لتلك المواعيد.



وأضاف رديف، أن فترة التسجيل تعد من النظام العام الرياضي ولا يجوز التوسع في استثنائها، وعليه وبعد تعديل لائحة الاحتراف سواءً الدولية أو المحلية فإن إصابة اللاعب المحترف لم تعد سبباً يحق بموجبه للنادي أن يسجل لاعباً خارج فترة التسجيل، ولكن يمكن للنادي أن يسقط اللاعب ويتعاقد مع لاعب محترف آخر وفق الاستثناءات التي وردت في الفقرة الثالثة من المادة 29 من لائحة الاحتراف وليس من تلك الاستثناءات إصابة اللاعب إصابة طويلة، هذا فيما يخص دوري روشن، أما فيما يخص دوري النخبة الآسيوي فإن نظام دوري النخبة يعتمد على قوائم تقيد ضمن مواعيد محددة ويمكن للنادي تعديل تلك القائمة وفقاً لتلك المواعيد، وليس التسجيل الحر المطلق خارج فترة التسجيل. وعليه فيمكن لنادي الاتحاد تعديل القائمة قبل الموعد المحدد في 31 مارس القادم.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها محترف الاتحاد محمدو دومبيا تعرّضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، إثر إصابة قوية في الركبة اليمنى اضطر على إثرها حكم المباراة لإيقاف اللعب في مواجهة الخلود والاتحاد ضمن كأس الملك حتى إجراء الإسعافات الأولية قبل حمله خارج الملعب ودخول النجم الفرنسي موسى ديابي بديلاً عنه في عملية تبديل اضطراري.

من جهته أوضح أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والمفاصل والعضلات ثامر الشهراني: «أن الإصابة التي تعرض لها دومبيا تعتبر إصابة قوية في الرباط الصليبي للركبة اليمنى»، وسوف يخضع اللاعب لعملية جراحية فور استكمال الترتيبات اللازمة.