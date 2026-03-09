أكد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد أن المعسكر القادم للأخضر سيشهد استدعاء مجموعتين من اللاعبين، بواقع 25 لاعباً لكل مجموعة، حيث ستضم المجموعة الأولى العناصر الأساسية في المنتخب، فيما ستتكون المجموعة الثانية من لاعبين يمثلون منتخباً رديفاً يشرف عليه مدرب منتخب تحت 23 عاماً روبيرتو.



وأوضح رينارد أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المنتخب السعودي تتمثل في المراكز الهجومية، مشدداً على أهمية مشاركة اللاعبين بشكل مستمر مع أنديتهم من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.



وكشف المدرب الفرنسي تشكيل فريق عمل مكون من خمسة أشخاص لمتابعة حالة اللاعبين البدنية بشكل أسبوعي، بهدف الوقوف على احتياجاتهم وضمان جاهزيتهم التامة، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء فحوصات بدنية للاعبين في 25 مايو قبل السفر إلى الولايات المتحدة.



وأضاف رينارد أنه يأمل أن يكون تركيز اللاعبين منصباً بنسبة 100% على المنتخب خلال المرحلة القادمة، مبيناً أنهم طلبوا إعارة بعض اللاعبين أو انتقالهم من أندية كبرى إلى أخرى تتيح لهم فرصة المشاركة بشكل أكبر.



وأشار مدرب الأخضر إلى أن الطموح يتمثل في الذهاب بعيداً في مونديال 2026، مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم الجماهير يمثل دافعاً كبيراً للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.



وفي ختام تصريحاته، أوضح رينارد أن المهاجم خالد الغنام يعد أفضل هداف سعودي هذا الموسم، وسيكون ضمن قائمة المنتخب خلال فترة التوقف الدولي القادمة، مؤكداً أن الجهاز الفني يبذل قصارى جهده للظهور بصورة مميزة مع الأخضر.