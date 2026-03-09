كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن التصنيف الآسيوي للأندية خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2025، والذي شهد تربع الهلال على الصدارة برصيد 835.75 نقطة.

منافسة كورية ويابانية خلف الزعيم

وجاء فريق جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي في المركز الثاني برصيد 618 نقطة، يليه مواطنه أولسان هيونداي ثالثاً بـ 603.5 نقطة، فيما حل كاواساكي فرونتال الياباني في المركز الرابع برصيد 597.25 نقطة.

النصر والاتحاد ضمن 10 أندية

واحتل النصر المركز الخامس برصيد 556.5 نقطة، فيما تواجد الاتحاد ضمن قائمة أفضل 10 أندية آسيوية بحلوله في المركز التاسع برصيد 415.5 نقطة.

ترتيب متأخر للأهلي

ورغم تتويجه بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، جاء الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 393.5 نقطة، بينما حل التعاون في المركز السادس والعشرين بـ 310.25 نقطة.