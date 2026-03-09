شهدت مباراة فريق إنديبندينتي ديل فايي ونظيره موشوك رونا حادثة صادمة، بعدما تعرض لاعب إنديبندينتي، جان بيير أرويو فيرنازا، لإصابة خطرة عقب تدخل قوي من المدافع الأرجنتيني برايان نيغرو، خلال المواجهة التي جمعتهما فجر الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري ليغا برو في الإكوادور.

إصابة مروعة بعد تدخل متهور

وجاءت الواقعة في الدقيقة 61 من عمر المباراة، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، إذ انطلق أرويو بالكرة بسرعة نحو مرمى الخصم قبل أن يوقفه نيغرو بتدخل قوي ومتهور، ما أسفر عن إصابة مؤلمة للاعب وسط صدمة داخل أرض الملعب.

بطاقة حمراء واحتجاجات من اللاعبين

وعقب التدخل مباشرة، اندفع لاعبو الفريقين للاعتراض على الحكم، الذي لم يتردد في إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه المدافع برايان نيغرو، وسط توتر كبير في أجواء المباراة.

وأظهرت الإعادات أن هذا التدخل العنيف تسبب بثني قدمه اليسرى عند مستوى عظمة الشظية. وبدت الدموع في عيون زملائه بعدما شاهدوا زميلهم يعاني من شدة هذا الاصطدام.

وخلال تلك اللحظة، اندلع جدال حاد واشتباك بين جوردي ألسيفار وكريستوفر أنغولو. وبعد مراجعة اللقطة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، قرر الحكم طردهما.

انتظار التقرير الطبي

وفي النهاية، تمكن إنديبندينتي ديل فايي، بفضل هدفي ماتياس بيريو، من الفوز بنتيجة 3-1 ليعتلي صدارة الدوري الإكوادوري بالعلامة الكاملة.

وفي الوقت نفسه، يُنتظر التقرير الطبي الخاص بجان بيير أرويو، الذي غادر الملعب محمولاً على نقالة قبل أن يُنقل فوراً إلى سيارة إسعاف لإجراء الفحوص اللازمة من قبل المختصين.