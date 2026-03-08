يواصل النجم البلجيكي يانيك كاراسكو تقديم موسم مميز مع الشباب، بعدما بصم على أرقام هجومية لافتة جعلته أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم.



وخاض كاراسكو 29 مباراة بقميص الليوث في مختلف المسابقات هذا الموسم، تمكن خلالها من المساهمة في 27 هدفاً، في دلالة واضحة على تأثيره الكبير في النتائج الهجومية للفريق.



وفي منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026 شارك النجم البلجيكي في 21 مباراة، سجل خلالها 14 هدفاً، من بينها 8 أهداف جاءت عن طريق ركلات الجزاء، ليؤكد حضوره القوي كأحد أهم الأوراق الهجومية في صفوف الشباب.



ويعكس هذا الموسم الاستثنائي القيمة الفنية الكبيرة التي يضيفها كاراسكو للفريق، سواء عبر التسجيل أو صناعة الفرص، ما جعله عنصراً مؤثراً في مسيرة الشباب خلال الموسم الحالي.