تُوِّج نادي فيد بلقب دوري الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا في نسخته الأولى، عقب فوزه على نظيره العرض بنتيجة (9-7) في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل.



وشهدت المواجهة النهائية إثارة وندية كبيرة بين الفريقين، حيث انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل بنتيجة (6-6)، قبل أن تتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي تمكن خلالها فيد من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (9-7) والتتويج باللقب.



وكان فيد قد بلغ المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا عريضًا في الدور نصف النهائي على ضيفه المجد بنتيجة (13-4) في اللقاء الذي أُقيم على صالة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل.



في المقابل، تأهل العرض إلى النهائي بعد تفوقه في نصف النهائي على مضيفه العلا بنتيجة (8-1) في المباراة التي أُقيمت على صالة نادي أحد في المدينة المنورة.