تصدر حارس نادي النجمة فيكتور براغا قائمة أكثر الحراس تصدياً في مباراة واحدة خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعدما سجل 10 تصديات في مواجهة فريقه أمام نادي الأخدود.



وجاء خلفه عدد من الحراس الذين سجلوا 9 تصديات في مباراة واحدة، يتقدمهم صامويل ليما حارس نادي الأخدود أمام نادي الفتح، ومايلسون حارس نادي التعاون في مواجهة نادي النصر.



كما سجل بريدراج رايكوفيتش حارس نادي الاتحاد الرقم ذاته خلال مباراة فريقه أمام نادي الهلال، إلى جانب لويس ماكسيمانو حارس نادي نيوم الذي حقق 9 تصديات في مواجهة نادي النصر.



وتعكس هذه الأرقام الدور الكبير لحراس المرمى في مباريات الدوري هذا الموسم، حيث ساهمت تصدياتهم الحاسمة في إنقاذ فرقهم والحفاظ على حظوظها خلال المواجهات القوية.