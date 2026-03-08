كشف الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس خطوة احترازية جديدة اتخذها النادي الأهلي السعودي بدعم من وزارة الرياضة تهدف إلى تعزيز استقرار لاعبي الفريق الأجانب وعائلاتهم خلال الفترة القادمة.



وأفاد بن جاكوبس بأن إدارة النادي قامت بترتيب وصول عائلات عدد من لاعبي الفريق الأجانب إلى مدينة جدة، بهدف توحيد مكان إقامة العائلات وضمان راحتهم واستقرارهم بشكل كامل. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على توفير بيئة مستقرة للاعبين، خصوصًا مع اقتراب المراحل المهمة والحاسمة من الموسم الرياضي، التي تتطلب تركيزًا عاليًا وأداءً متميزًا داخل الملعب.



وأشار الصحفي الإنجليزي إلى أن إدارة الأهلي ترى أن استقرار الحياة العائلية للاعبين له تأثير مباشر على أدائهم الرياضي، حيث يساعد في توفير الطمأنينة النفسية والراحة الذهنية، ما ينعكس إيجابيًا على النتائج الفنية للفريق.



ويُعد الأهلي واحدًا من أبرز الأندية السعودية التي تضم مجموعة من النجوم الدوليين، وهو ما يجعل توفير الظروف المعيشية المناسبة لهم ولعائلاتهم جزءًا مهمًا من استراتيجية النادي لإدارة الفريق خلال هذه المرحلة الحساسة من الموسم. ومن خلال هذه الخطوة، يسعى النادي لضمان أن يركز اللاعبون بشكل كامل على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب، دون أي قلق على استقرار أسرهم.