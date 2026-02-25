توفي أمس (الثلاثاء) نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر السابق مصطفى رياض عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد صراع مع المرض، منهياً مسيرة كروية حافلة وضعته بين أبرز هدافي الكرة المصرية في القرن الـ20.



ويُعد رياض أحد الأسماء التي صنعت هوية نادي الترسانة في ستينيات القرن الماضي، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 1965-1966، إلى جانب الفوز بكأس مصر عامي 1965 و1967. كما توج بلقب هداف الدوري المصري موسمي 1961-1962 و1963-1964، ودخل «نادي الـ100» بتسجيله 122 هدفاً في المسابقة، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.



وعلى الصعيد الدولي، مثّل رياض منتخب مصر في 66 مباراة دولية سجل خلالها 26 هدفاً، وكانت أبرز محطاته حصوله على المركز الثاني في قائمة هدافي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1964 في طوكيو، بعدما أحرز ثمانية أهداف، ليسهم في احتلال المنتخب المصري المركز الرابع في البطولة.



وشكّل الراحل ثنائياً هجومياً بارزاً مع حسن الشاذلي، في واحدة من أكثر الفترات توهجاً في تاريخ الترسانة والمنتخب المصري، وارتبط اسماهما بمرحلة اتسمت بالغزارة التهديفية والحضور التنافسي محلياً ودولياً.



وبعد اعتزاله اللعب عام 1976، اتجه رياض إلى التدريب، مواصلاً حضوره في المشهد الكروي. ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة الفقيد، مشيداً بإسهاماته ومؤكداً أن اسمه سيظل حاضراً في سجلات الكرة المصرية.



وأعلن نادي الترسانة الحداد ثلاثة أيام داخل مقره تقديراً لمسيرة لاعبه التاريخي، على أن تُقام صلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، قبل تشييع الجثمان إلى مدافن الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما يُقام العزاء داخل النادي نهاية الأسبوع.