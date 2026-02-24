ثمّن الاتحاد الآسيوي للدراجات جهود الاتحاد السعودي للدراجات في التنظيم المميز لبطولة آسيا لدراجات الطريق 2026، التي استضافتها منطقة القصيم في الفترة من 5 إلى 13 فبراير الجاري، بمشاركة نحو 700 رياضي ورياضية مثلوا 30 دولة آسيوية.



وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن جميع جوانب البطولة، من العمليات الفنية وسلامة السباقات إلى اللوجستيات وحسن الضيافة وتنسيق الإعلام، نُفِّذَت باحترافية عالية، مع التنسيق السلس بين اللجنة المنظمة والجهات المحلية والشركاء، مما أسهم في إقامة بطولة ناجحة وفق أعلى المعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والآسيوي.



وأشار إلى أن الحدث أبرز القوة المتنامية والقدرة الكبيرة للمملكة في استضافة البطولات القارية الكبرى، مع تعزيز الوحدة والصداقة بين دول آسيا في مجال الدراجات ورفع مكانة سباقات الطريق على مستوى القارة، مبدياً تقديره للجنة المنظمة وجميع الجهات المساهمة في نجاح الحدث القاري، متطلعاً إلى استمرار التعاون المثمر مع الاتحاد السعودي ومتابعة المزيد من الإنجازات في تطوير رياضة الدراجات في المملكة.