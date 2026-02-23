من المنتظر أن يحسم اللاعب الشاب عبدالله معتوق لاعب فريق الشباب مستقبله الاحترافي في غضون الأيام القليلة القادمة، إثر دخوله الفترة الحرة في 8 فبراير، ويدرس اللاعب عدداً من العروض الاحترافية الجادة من أندية الصندوق، كما أبدت أندية من بينها القادسية ونيوم اهتماماً باللاعب بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ».



وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ لاعب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يمتلك عرضاً رسمياً يعتبر أفضل من الناحية المالية من عرض التجديد مع ناديه الشباب، وهي الخطوة التي تحظى بدراسة ومشاورات قبل البت في الخطوة الأخيرة.



وخاض معتوق 11 مباراة مع الشباب في الموسم الجاري بدوري روشن السعودي وكأس الملك، ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة تمنحه دقائق أكثر وفرصة أوسع للظهور، بعد مساهمته المؤثرة مع المنتخب الأولمبي في التتويج بلقب البطولة الخليجية في ديسمبر الماضي، وهو ما يعكس تطوره الفني وبروزه على المستوى الدولي، ويعزز من قيمته السوقية كأحد أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة السعودية، خصوصاً بعد هدفه الشهير في مرمى الأهلي مع نادي الجندل، وتسببه بركلة جزاء كانت سبباً في خروج القلعة الخضراء من بطولة كأس الملك 2024.