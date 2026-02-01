يواصل مهاجم النادي الأهلي، الإنجليزي إيفان توني، تأكيد قيمته الكبيرة كأحد أكثر لاعبي العالم دقة في تنفيذ ركلات الجزاء، مستنداً إلى أرقام تعكس هدوءه الذهني وثقته العالية في اللحظات الحاسمة.



وخلال مسيرته الكروية، نفذ توني 55 ركلة جزاء، نجح في تسجيل 51 منها، بنسبة نجاح بلغت 96.22%، ليضع نفسه ضمن نخبة المتخصصين عالمياً في هذا الجانب الحاسم من اللعبة.



وبقميص النادي الأهلي، قدّم توني نموذجاً مثالياً في تنفيذ ركلات الجزاء، بعدما سجل جميع الركلات الـ23 التي نفذها دون أي إخفاق، محققاً نسبة نجاح كاملة بلغت 100%، ليؤكد دوره كسلاح مؤثر في المباريات الكبرى والمواقف المصيرية.