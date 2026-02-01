أعلن الهلال، أمس (السبت) غياب ثنائي الفريق سالم الدوسري وماركوس ليوناردو عن تدريبات الفريق، قبل لقاء «الكلاسيكو» ضد الأهلي المقرر غداً (الإثنين)، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأوضح حساب الهلال على منصة «إكس»، أن الثنائي سالم الدوسري وماركوس ليوناردو لم يشاركا في الحصة التدريبية بسبب إصابتهما بالإنفلونزا، لتصبح مشاركة الثنائي أمام الأهلي مهددة.

عودة كوليبالي

وأضاف أن المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، شارك في الجزء الأول من المران، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.

ترتيب الهلال والأهلي

يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر والأهلي اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.