تواصل إدارة نادي الخليج تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، إذ أعلنت رسمياً التعاقد مع لاعب الوسط بدر منشي (26 عاماً) قادماً من الدرعية، والجناح حسين العيسى (25 عاماً) القادم من الوحدة، بعقد يمتد لموسم ونصف حتى يونيو 2027، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الإدارة لدعم الجهاز الفني بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، لمواجهة ضغط المباريات وتعويض أي غيابات محتملة بسبب الإصابات، إضافة إلى تعزيز عمق التشكيلة للحفاظ على الاستقرار الفني خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.



ويمتلك بدر منشي خبرة سابقة مع أندية الكوكب وضمك، بينما يتميز حسين العيسى بمسيرة مميزة مع العدالة والباطن والوحدة، كما سبق للثنائي تمثيل الأخضر تحت 23 عاماً في كأس آسيا 2022، مما يضمن جاهزيتهما للمساهمة الفعالة مع الخليج.



وفي خطوة أخرى لتعزيز استقرار الفريق، جدد النادي قبل يومين عقد الحارس الوطني مروان حيدري حتى 2028، رغم العروض التي تلقاها خلال الموسم الماضي، ما يعكس حرص الإدارة على الحفاظ على عناصر الخبرة الأساسية.



ويحتل الخليج حالياً المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، وسط تطلعات لمواصلة تحقيق أفضل النتائج في المرحلة القادمة والتقدم في سلم ترتيب الدوري.