كشف الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلويجي لونغاري، عن تطور جديد في مفاوضات نادي الهلال مع نجمه البرتغالي روبن نيفيز لتجديد عقده.

اهتمام أوروبي بنجم الهلال

وينتهي عقد روبن نيفيز مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، مع اهتمام عدة من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه أبرزها مانشستر يونايتد، بحسب تقارير صحفية.

تقدم إيجابي في مفاوضات التجديد

وأشار لونغاري إلى تغريدة قديمة نشرها في نوفمبر الماضي عبر منصة «إكس»، أكد فيها أن الهلال يعمل على تجديد عقد روبن نيفيز حتى 2028، وكذلك تمديد عقد مدافعه خاليدو كوليبالي حتى 2027، وكتب في تغريدته الجديدة: «تأكيد على المفاوضات المتقدمة لتجديد عقد روبن نيفيز مع الهلال».

أرقام نيفيز هذا الموسم

وخاض لاعب الوسط البرتغالي 22 مباراة مع الهلال في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

القيمة السوقية للاعب

وتقدر القيمة السوقية لنجم الهلال بنحو 25 مليون يورو وفقاً لآخر تحديث صادر عن موقع «ترانسفير ماركت» في ديسمبر الماضي.