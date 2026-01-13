دوّن حارس مرمى النصر نواف العقيدي لحظة غير مسبوقة في مسيرته الكروية، بعدما تلقى أول بطاقة حمراء في تاريخه، سواء على مستوى الأندية أو مع المنتخب الوطني. وجاء طرد العقيدي في إحدى اللقطات الحاسمة من المواجهة، بعد تداخل دون كرة مع روبن نيفيز، لاعب الهلال، دفع حكم اللقاء لإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 65 من عمر «الديربي».



من جانبه، أكد الحكم الدولي السابق خليل جلال خلال لقاء تلفزيوني أن حالة طرد حارس النصر نواف العقيدي غير مستحقة، وكان على الحكم الاكتفاء بالكرت الأصفر.



كما أكد الخبير التحكيمي مصطفى حريشة أن طرد نواف العقيدي غير مستحق، وكان المفترض الاكتفاء بالكرت الأصفر، لأن اللقطة ليس فيها عنف، والضرب كان على كتف نيفيز وليس على الوجه.