يعيش النصر مرحلة صعبة على مستوى النتائج، بعدما واصل نزيف النقاط في دوري روشن السعودي خلال موسم 2025-2026، بتعرضه لثالث خسارة متتالية، في سيناريو لم يتكرر منذ أكثر من خمسة مواسم، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب التراجع وتذبذب المستوى في واحدة من أكثر الفترات حساسية بالموسم.



وبدأت سلسلة الخسائر النصراوية في الجولة الـ13، حين سقط الفريق أمام الأهلي بنتيجة (3-2) في مواجهة شهدت تقلبات كبيرة في الأداء، قبل أن يتلقى خسارته الثانية توالياً في الجولة الـ14 أمام القادسية بنتيجة (2-1)، في مباراة لم ينجح خلالها النصر في استثمار الفرص التي أتيحت له، ليأتي السقوط الثالث في الجولة الـ15 أمام الهلال بنتيجة (2-1)، في «ديربي» اتسم بالندية والحسم في التفاصيل الصغيرة.



وتُعد هذه السلسلة السلبية الأولى من نوعها للنصر منذ موسم 2020-2021، حين خسر الفريق ثلاث مباريات متتالية في بداية ذلك الموسم، أمام الفتح بنتيجة (2-1) في الجولة الأولى، ثم أمام التعاون بنتيجة (1-0) في الجولة الثانية، قبل أن تتواصل الخسائر أمام الشباب بنتيجة (2-1) في الجولة الثالثة، وهي مرحلة تركت آنذاك أثراً كبيراً على مسار الفريق في ذلك الموسم.



ويُشير هذا التراجع الحالي إلى تحديات فنية واضحة يواجهها النصر، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو الفاعلية الهجومية، في ظل استقبال أهداف مؤثرة في توقيتات حاسمة، ما انعكس سلباً على قدرة الفريق في الخروج بنتائج إيجابية رغم امتلاكه عناصر قادرة على صناعة الفارق.



ومع دخول الدوري مراحله المهمة، يجد النصر نفسه مطالباً برد فعل قوي لإيقاف مسلسل الخسائر واستعادة التوازن سريعاً، خصوصاً أن استمرار هذا التراجع قد يُعقّد موقفه في سباق المنافسة، ويزيد من الضغوط الجماهيرية والإعلامية في الفترة القادمة.