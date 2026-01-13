أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، لويجي دي بياجو، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يواصل تقديم الدعم الكامل للجهازين الفني والإداري، من خلال المساعدة في إيجاد الحلول التي تسهم في تطوير أداء اللاعبين ومنحهم فرص مشاركة أكبر، مؤكداً أن الخسارة أمام فيتنام كانت مؤلمة، إلا أن المنتخب سيتجاوز هذه المرحلة.



وأوضح دي بياجو أن اللاعب السعودي بحاجة إلى خوض دقائق لعب أكثر، لما لذلك من أثر مباشر في رفع الجاهزية الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن المشاركة المستمرة تسهم في تسريع عملية التطور واكتساب الخبرة اللازمة للمنافسات القادمة.



وأضاف أن التعاون القائم مع الاتحاد السعودي يعكس الحرص المشترك على خدمة المنتخبات الوطنية وتحقيق الأهداف الفنية المرسومة، مؤكداً أهمية المرحلة القادمة وضرورة مواصلة العمل بروح جماعية لتحقيق نتائج إيجابية.