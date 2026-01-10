يبدأ مدرب الاتحاد كونسيساو يوم غد (الأحد) في تجهيز فريقه لمواجهة ضمك يوم (الثلاثاء) القادم على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الراحة التي منحها للاعبين يوم السبت، عقب تحقيق الفوز على فريق الخلود برباعية نظيفة في الجولة الماضية بالدوري.

وسيجري المدرب كونسيساو مناورة كروية سيركز خلالها على تطبيق اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في لقاء ضمك القادم، والذي يطمح من خلاله لتحقيق فريقه للفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 26، والاستمرار في المنافسة على لقب دوري روشن.