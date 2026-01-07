علمت مصادر «عكاظ» أن إدارة نادي النجمة وضعت حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، مصطفى شوبير، ضمن دائرة اهتمامه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق في الموسم الجاري.



ويبلغ اللاعب من العمر 25 عاماً، كما أنه يبحث عن فرصة المشاركة فبرغم تألقه، يعاني مصطفى شوبير من قلة المشاركة بصفة أساسية في ظل وجود الحارس الأول لمصر محمد الشناوي.



ويتواجد شوبير حالياً مع بعثة «الفراعنة» في المغرب للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، وهو ما زاد من أسهمه التسويقية.



وتتابع إدارة نادي النجمة مستويات اللاعب خلال مشاركاته مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، وعلى الصعيد الدولي مع منتخب مصر، نظراً لما يتمتع به من إمكانات فنية عالية في مركز حراسة المرمى، وقدرته على تقديم الإضافة المرجوة لأي فريق.



كما تنتظر إدارة النجمة رداً رسمياً من القلعة الحمراء خلال الساعات القادمة. وتُشير التقارير إلى أن القرار سيعتمد على الرؤية الفنية لمدرب الأهلي ومدى موافقة الحارس على خوض تجربة جديدة تضمن له اللعب بانتظام، مع تأكيدات بأن إدارة الأهلي ستحرص على اتخاذ قرار يصب في مصلحة اللاعب ومستقبله الاحترافي.