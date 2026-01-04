أقام ميدان فروسية الجبيل، أمس، سباقه الرابع المؤهل للمشاركة في شوط كأس أبطال الميادين للموسم الحالي 1447هـ، بحضور أعضاء إدارة الميدان، على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.



وجاءت نتائج التأهل في شوط فئة الجياد العربية الأصيلة بتحقيق الجواد «اليسر» المركز الأول، فيما حلّ الجواد «رامز جودة» في المركز الثاني، وفي شوط فئة الأفراس حققت الفرس «وفية عهد» المركز الأول، وجاءت الفرس «بواجه» في المركز الثاني.



وشهد شوط الحصن والأفراس إنتاج محلي تحقيق الجواد «عليك العلم» المركز الأول، فيما جاء الجواد «سهم المخضبة» في المركز الثاني.



وأعرب ميدان فروسية الجبيل عن تمنياته بالتوفيق للملاك والمدربين المتأهلين إلى نهائي كأس أبطال الميادين، الذي سيقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض.