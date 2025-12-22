اختتمت، أمس، منافسات الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، التي شهدت تعثر متصدر الترتيب فريق أبها، وتقدم فريقي العلا والدرعية في سلم الترتيب، إلى جانب تسجيل عدد من النتائج الكبيرة.



وتعادل أبها مع مضيفه جدة بهدفٍ لمثله، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة محافظاً على الصدارة، فيما رفع جدة رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، وتمكن العلا من التقدم إلى مركز الوصافة بعد فوزه الكبير على ضيفه الجندل بنتيجة 5 - 1، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة مقلصاً الفارق مع المتصدر إلى نقطتين، بينما تجمد رصيد الجندل عند 15 نقطة في المركز الـ11.



واستعاد الدرعية توازنه بفوزه على ضيفه الزلفي بنتيجة 2 - 1، ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، فيما بقي الزلفي عند 10 نقاط في المركز الـ14 وله مباراة مؤجلة، فيما تراجع العروبة إلى المركز الرابع عقب تعادله السلبي أمام ضيفه الرائد، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، بينما وصل الرائد إلى 20 نقطة في المركز السابع.



وحقق البكيرية فوزاً ثميناً خارج أرضه على حساب الأنوار بنتيجة 2-1، رافعاً رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الأنوار عند 10 نقاط في المركز الـ15، وتعادل الجبلين مع مضيفه الجبيل من دون أهداف، ليرفع الجبلين رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما حصد الجبيل نقطته الثانية في المركز الأخير وله مباراة مؤجلة، وحقق الفيصلي فوزاً عريضاً على مضيفه الطائي بنتيجة 4 - 0، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن وله مباراة مؤجلة، فيما بقي الطائي عند 15 نقطة في المركز الـ10.



وانتصر العربي على ضيفه الباطن بهدفٍ دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ12، بينما توقف رصيد الباطن عند 3 نقاط في المركز الـ17 وله مباراة مؤجلة، وعاد الوحدة بفوز كبير من ملعب مضيفه العدالة بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ13، فيما بقي العدالة عند 7 نقاط في المركز الـ16.