شهدت بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس ختام دور المجموعات في المنافسات التي تقام في الصالة الداخلية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



وبالنظر إلى النتائج، تمكّن الأمريكي نيشيش باسافاريدي من حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على الألماني جاستن إنجل بـ3 أشواطٍ نظيفة، ضمن مواجهات المسار «الأحمر»، فيما واصل البلجيكي ألكسندر بلوكس تميّزه بتحقيق الفوز الثالث توالياً على حساب الكرواتي دينو بريزميتش، بواقع 3 أشواطٍ مقابل شوطٍ واحد.



وفي مباريات المجموعة «الزرقاء»، نجح الأمريكي ليرنر تيين في خطف بطاقة العبور الثانية، بعد تغلبه على النرويجي نيكولاي بودكوف كيير بـ3 أشواطٍ مقابل شوطٍ واحد، ليعبر متصدراً مجموعته، فيما انتصر الإسباني رافاييل جودار على مواطنه مارتن لاندالوسي بواقع 3 أشواطٍ نظيفة.



وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي اليوم (السبت)، إذ سيلعب البلجيكي ألكسندر بلوكس، صاحب المركز الأول في المجموعة «الحمراء»، ضد النرويجي نيكولاي بودكوف كيير، وصيف المجموعة «الزرقاء»، فيما يلتقي الأمريكي ليرنر تيين، بطل المجموعة «الزرقاء»، مواطنه نيشيش باسافاريدي وصيف المجموعة «الحمراء».