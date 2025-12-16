علمت «عكاظ»، أن هناك 7 قضايا مرفوعة على نادي الوحدة لدى الاتحاد الدولي «الفيفا» لمدربين ولاعبين أجانب، تقف حجر عثرة أمام إدارة حاتم خيمي في خطة تجديد دماء الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، إذ تنوي الإدارة الوحداوية استقطاب 11 لاعباً محلياً وأجنبياً، من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط إلى أندية الدرجة الثانية والمنافسة على العودة إلى دوري روشن.

وأوضحت المصادر، أن هذه المشاكل لا يمكن حلها إلا بتدخل وزارة الرياضة، ودعم إدارة حاتم خيمي مادياً حتى تتمكن من تصحيح مسار الفريق فنياً، فلا يوجد راعٍ رسمي للنادي، وبدون دعم وزارة الرياضة لن تتمكن إدارة النادي الحالية من تحقيق الأهداف التي وضعت في خطة النهوض بالنادي في كافة المجالات.

من جهة أخرى، بدأ المدرب البوسني روسمير مهمته الفنية بقيادة تدريبات الفريق الكروي استعداداً لمواجهة العدالة يوم (السبت) القادم، الساعة 5:30 مساءً، على ملعب نادي هجر بالأحساء، ضمن مباريات الجولة 12 في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويسعى لتجهيز الفريق فنياً للقاء القادم من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والابتعاد عن مراكز المؤخرة في سلم ترتيب فرق دوري يلو، إذ يحتل الفريق الوحداوي المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.