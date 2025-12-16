ودّع المنتخب السعودي منافسات كأس العرب بعد خسارته أمام منتخب الأردن، في مباراة كشفت استمرار الصعوبات الفنية التي واجهها «الأخضر» خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.



وخلال المواجهة، استحوذ المنتخب السعودي على الكرة لفترات أطول، إلا أن هذا الاستحواذ لم يُترجم إلى فرص حقيقية داخل منطقة الجزاء، في ظل غياب الكثافة الهجومية وصعوبة اختراق التنظيم الدفاعي الأردني. في المقابل، اعتمد المنتخب الأردني على انضباط تكتيكي واضح، أغلق المساحات وحدّ من خطورة الهجمات السعودية.



وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أشار رينارد إلى أن الفريق واجه مشكلة في التمركز داخل منطقة الجزاء، موضحاً أن اللاعبين لم يتمكنوا من الظهور بالشكل المطلوب داخل الصندوق، نتيجة الإغلاق الدفاعي للمنافس. كما أكد أن المنتخب الأردني نجح في تنفيذ خطته الدفاعية بفاعلية.



وتعكس هذه الخسارة نمطاً تكرر في عدد من مباريات المنتخب خلال الفترة الماضية، إذ واجه صعوبة في التعامل مع المنتخبات التي تعتمد على التكتل الدفاعي والانتقال السريع، رغم توفر عناصر وحلول هجومية في يد رينارد يفترض أنها متفوقة على موازين القوى الفنية وعصارة الخبرة والقيمة السوقية.



وتزامن ذلك مع مزاعم رينارد بتراجع فاعلية بعض اللاعبين الدوليين من حيث عدد دقائق اللعب مع أنديتهم، خصوصاً في المراكز الهجومية، ما انعكس -على حد تبريره- على الجاهزية الفنية خلال الاستحقاقات الدولية، في ظل غياب حلول بديلة واضحة تضمن الاستمرارية والتوظيف الفني المناسب للاعبين المحليين، كما يلمح رينارد في تصريحاته وتبريراته بشكل مستمر.



ويرى متابعون أن تجربة رينارد الثانية مع المنتخب اختلفت عن فترته الأولى، التي اتسمت بوضوح أكبر في الهوية الفنية والاستقرار على عناصر محددة، فيما بدت المرحلة الحالية أقل ثباتاً من حيث الأداء وتنوع الحلول التكتيكية، وحتى من النواحي النفسية والذهنية، إذ ظهر الأخضر أمس دون قتالية بارزة وكبيرة، على عكس خصمه المنتخب الأردني.



ومع اقتراب الاستحقاقين القادمين؛ مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، يبرز التساؤل حول قدرة الاتحاد السعودي والجهاز الفني على معالجة الإشكالات الفنية للأخضر، وبناء منظومة أكثر وضوحاً واستقراراً وتخطيطاً، تستفيد من الإمكانات المتاحة في الدوري المحلي المليء بالخبرات العالمية، وتترجمها إلى نتائج ملموسة على مستوى المنافسات القارية والدولية.