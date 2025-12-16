استأنف المنتخب الوطني مساء اليوم (الثلاثاء) تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب الإمارات بعد غدٍ (الخميس)، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن كأس العرب.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب الأردن مراناً استرجاعياً في الصالة الرياضية، في حين أجرت المجموعة الأخرى مراناً على ملاعب تدريب أسباير طبّقوا خلالها مراناً في مربعات متنوعة، ثم مراناً على الكرات الثابتة.



على صعيد متصل، لم يُكمل اللاعب مراد الهوساوي الحصة التدريبية؛ لشعوره بآلام عضلية.



ويواصل الأخضر استعداداته بحصة تدريبية في تمام الرابعة من مساء غد (الأربعاء) على ملاعب تدريب أسباير، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.