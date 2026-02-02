تكبّدت أسعار الفضة خسائر حادة خلال جلستين فقط، لتواصل موجة الهبوط العنيف التي أطاحت بكامل مكاسبها المسجلة منذ بداية عام 2026، في واحدة من أقسى التحركات السعرية للمعدن الأبيض.

وسجلت الفضة قمتها التاريخية في الجلسة قبل الماضية (الخميس) عند 121.71 دولار للأوقية، بما يعادل 14,673 ريال سعودي لسعر كيلوغرام الفضة، إلا أن الأسعار واصلت تراجعها الحاد، لتصل اليوم إلى 71.15 دولار للأوقية، ما يعادل 8578 ريالات للكيلوغرام.

وبذلك تكون الفضة قد فقدت 50.56 دولار في الأوقية خلال جلستين فقط، مسجلة تراجعًا حادًا بنسبة 41.54%.

ووفقًا للحسابات بالريال السعودي، فإن كيلوغرام الفضة خسر 6,095 ريالًا خلال جلستين، ما أدى إلى محو جميع مكاسب الفضة المحققة منذ بداية عام 2026، وسط تقلبات عنيفة وعمليات بيع مكثفة في أسواق المعادن النفيسة.