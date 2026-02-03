أعلنت اليابان نجاح المهمة الاستكشافية التي أجرتها سفينة الأبحاث اليابانية «تشيكيو» في البحر على عمق 6 آلاف متر، حيث تم استخراج رواسب تحتوي على 17 عنصرا أرضيا.

وتعد المهمة الاستكشافية في البحر هي الأولى في العالم بمجال استخراج عناصر أرضية نادرة من مياه بهذا العمق.

وقال كي ساتو المتحدث باسم الحكومة: سيتم تحليل التفاصيل، بما في ذلك الكمية الدقيقة للعناصر الأرضية النادرة الموجودة في العينة، ووصف الاكتشاف بأنه «إنجاز هام».

واستخرجت سفينة «تشيكيو» العينة بعدما أبحرت في منتصف شهر يناير متجهة إلى جزيرة مينامي توريشيما اليابانية النائية في المحيط الهادئ والتي تعتبر المياه المحيطة بها غنية بالمعادن القيمة.

والعناصر الأرضية المستخرجة تعد أساسية لقطاعات اقتصادية بينها السيارات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع وغيرها، وتستخدم في صناعة المغناطيسات القوية والمحفزات والمكونات الإلكترونية.

وتشير تقديرات إلى أن محيط جزيرة مينامي توريشيما الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يحتوي على أكثر من 16 مليون طن من العناصر الأرضية النادرة، ما يجعله ثالث أكبر مخزون في العالم، بحسب صحيفة «نيكاي» الاقتصادية.