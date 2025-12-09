خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد الدولي (فيفا) معلناً رفضه القاطع لإقامة أي أنشطة أو فعاليات مرتبطة بدعم الشذوذ خلال مباراة منتخب مصر أمام إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في مدينة سياتل الأمريكية في 26 يونيو القادم.



وأوضح الاتحاد المصري، في خطابه الموجّه إلى الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس جرافستروم، أنه بُلّغ بوجود ترتيبات من اللجنة المحلية المنظمة لإطلاق فعاليات من هذا النوع خلال المباراة، مؤكداً أن تلك الأنشطة متعارضة مع القيم الثقافية والدينية والاجتماعية السائدة في المنطقة، ولا سيما في الدول العربية والإسلامية.



وأشار الاتحاد إلى أنه -رغم التزامه بمبدأ احترام الجميع وتوفير بيئة ترحيبية للجماهير- يرى ضرورة تجنّب إدراج فعاليات قد تُثير حساسيات ثقافية أو دينية بين مشجعي المنتخبين المصري والإيراني، لافتاً إلى أن هذه الأمور تتنافى مع ما ينص عليه النظام الأساسي لـ«فيفا»، ولا سيما المادة الرابعة التي تشدد على الحياد في القضايا السياسية والاجتماعية، ومنع استخدام كرة القدم كمنصة للترويج لقضايا خلافية.



كما استند الاتحاد المصري في مراسلته إلى القواعد التأديبية لـ«فيفا» ولوائح تنظيم الفعاليات، التي تؤكد أهمية إبقاء البطولات خالية من أي مظاهر قد تتسبب في التوتر أو سوء الفهم بين الجماهير، إضافة إلى مبدأ احترام الثقافات والتنوّع المجتمعي عند تنظيم المباريات والفعاليات المصاحبة لها.



وختم الاتحاد خطابه بالتأكيد على ضرورة أن تقتصر أجواء المباراة على الجانب الرياضي فقط، مشدداً على رفضه إقامة أي عروض أو أنشطة ذات صلة بدعم الشذوذ داخل الملعب يوم اللقاء، حفاظاً على بيئة تناسب جميع الحاضرين وتنسجم مع القيم الثقافية للبلدين المشاركين.