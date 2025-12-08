تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي لنصف نهائي بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة، بعد فوزه على نظيره المنتخب الكويتي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أكاديمية اسباير بدولة قطر.

شهد اللقاء سيطرة المنتخب السعودي، فيما اعتمد منتخب الكويت على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة، وسنحت فرصة مثالية لمهاجم الأخضر عبدالله رديف لكنه سددها أرضية لتمر بجوار القائم، رغم وجود ماجد عبدالله في موقع مميز لكن رديف فضل التسديد. وكاد المنتخب الكويتي أن يتقدم في النتيجة بعد هجمة مرتدة ولكن الحارس حامد الشنقيطي تألق في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل الأخضر السعودي هجومه المكثف وتمكن من هز الشباك، بعد أن وصلت الكرة للجناح عبدالعزيز العليوة الذي مررها أرضية لعبدالله رديف ليسددها الأخير قوية على يسار الحارس حسين كنكوني وتسكن الشباك الكويتية كهدف أول لمنتخبنا الوطني (د: 61). وفي الوقت بدل الضائع، تمكن المنتخب الكويتي من إحراز هدف قاتل ولكن راية التسلل كانت حاضرة ليلغي الحكم اليمني محمد باحكيم الهدف الكويتي ويعلن نهاية اللقاء بفوز المنتخب السعودي بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخبنا الوطني المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط ويتأهل رسمياً لنصف نهائي البطولة، ويلاقي نظيره المنتخب القطري في ختام دور المجموعات يوم الخميس القادم.