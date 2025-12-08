أعلن التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تعليق التدريب الحضوري ليوم غد (الثلاثاء) بمنشآت التدريب التقني (جدة - رابغ) وتحويل التدريب والعمل «عن بعد»؛ وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات.