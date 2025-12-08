أعلن التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تعليق التدريب الحضوري ليوم غد (الثلاثاء) بمنشآت التدريب التقني (جدة - رابغ) وتحويل التدريب والعمل «عن بعد»؛ وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات.
«التدريب التقني» يعلّق الدراسة الحضورية غداً في جدة ورابغ
8 ديسمبر 2025 - 20:56 | آخر تحديث 8 ديسمبر 2025 - 20:57
التدريب التقني والمهني.
«عكاظ» (جدة)
The Technical and Vocational Training in the Makkah Region announced the suspension of in-person training for tomorrow (Tuesday) at the technical training facilities (Jeddah - Rabigh) and the transition to training and work "remotely"; this is based on information received from the National Center of Meteorology, and in order to ensure the safety of trainees.