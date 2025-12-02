دشن منتخبنا الوطني السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العرب فيفا قطر 2025 بالفوز على منتخب عمان بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية (الدوحة)، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي شهدت أيضاً فوز منتخب المغرب على منتخب جزر القمر بثلاثة أهداف لهدف.



أحرز هدفَي المنتخب السعودي فراس البريكان (د:55) وصالح الشهري (د:77)، فيما جاء هدف عمان عن طريق غانم الحبشي (د:70).



شهد اللقاء سيطرة سعودية وسط تراجع عماني، واعتماد مدرب عمان كارلوس كيروش على الهجمات المرتدة، وكاد القائد سالم الدوسري يهز الشباك العمانية بعد كرة عرضية من نواف بوشل حولها سالم برأسه لكن كرته مرت بجوار القائم، وردّ منتخب عمان بتسديدة من كرة ثابتة نفذها علي البوسعيدي لم يتمكن المدافع العماني ثاني الرشيدي من اللحاق بها لتخرج لركلة مرمى، وردّ صالح أبو الشامات بتسديدة قوية لكنها ذهبت ليد الحارس العماني إبراهيم المخيني، وقبل نهاية الشوط الأول سدد ناصر الرواحي كرة قوية تصدى لها الحارس نواف العقيدي لكنها وصلت للمهاجم عصام الصبحي الذي أودعها الشباك لكن راية مساعد الحكم كانت موجودة ليتم إلغاء الهدف العماني.



وفي الشوط الثاني، نشط أداء منتخبنا الوطني ومرر ناصر الدوسري كرة أرضية لسالم الدوسري الذي لعبها عرضية عالية طار لها فراس البريكان وحولها برأسه داخل الشباك العمانية هدفاً أول للأخضر السعودي (د:55)، وتراجع أداء المنتخب الوطني وارتكب المدافع وليد الأحمد غلطة كادت تكلف المنتخب كثيراً، بعد أن مرر كرة بالخطأ لصلاح اليحيائي ليستغل خروج الحارس العقيدي ويضع الكرة من فوقه لكن الأحمد صحح خطأه وأبعد الكرة قبل ولوجها المرمى، ومن ركلة زاوية لعمان مرر ثاني الرشيدي كرة برأسه لزميله غانم الحبشي ليحولها داخل الشباك هدف تعادل للمنتخب العماني (د:70)، وكاد منتخبنا الوطني يسجل الهدف الثاني بعد أن مرر البديل صالح الشهري كرة لسالم الدوسري ليسددها قوية لكنها مرت بجوار القائم، ليعود سالم الدوسري للتألق مجدداً ويصنع كرة رائعة للمهاجم صالح الشهري الذي سددها مباشرةً في المرمى العماني هدفاً ثانياً للأخضر السعودي (د:77)، ووقف القائم العماني أمام نجم اللقاء سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة ذكية من البديل عبدالرحمن العبود ليغمزها سالم بقدمه نحو المرمى لكن كرته ارتطمت بالقائم، ومن هجمة مرتدة انفرد سالم بالحارس العماني المخيني الذي تمكن من الإمساك بالكرة، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بهدفين لهدف.



وفي اللقاء الآخر، تمكن المنتخب المغربي من الفوز على منتخب جزر القمر بنتيجة 3/ 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي، وأحرز أهداف المغرب الثلاثة سفيان بوفتيني (د:5) وطارق تيسودالي (د:11) وكريم البركاوي (د:90+4)، فيما جاء هدف جزر القمر عن محمد بولكسوت (هدف عكسي د:56)، ليحصل المغرب على أول ثلاث نقاط ويتصدر منتخبات المجموعة بفارق الأهداف عن منتخبنا الوطني، فيما جاء منتخب عمان ثالثاً وجزر القمر رابعاً.