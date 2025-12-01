سجل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، منذ تعيينه مدرباً لنادي الهلال في يونيو 2025، أفضل بداية تدريبية في مسيرته الرياضية، إذ إنه لم يُهزم في أي مباراة، وهذا الإنجاز يأتي رغم التحديات الكبيرة مثل الإصابات المتكررة، والمشاركات الدولية، وضغط المباريات لمشاركته في (الدوري، دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس خادم الحرمين الشريفين)، حيث ساهم فرض أسلوبه التكتيكي في المباريات بهذا النجاح، لاعتماد «إنزاغي» على التوازن بين الهجوم والدفاع، ما جعل الفريق يحقق 14 فوزاً متتالياً في جميع المنافسات، مع تعادلين فقط في 16 مباراة.



أداء إنزاغي مع الهلال



- لعب: 16 مباراة (الدوري: 9، دوري أبطال آسيا: 5، كأس الملك: 2).



- الانتصارات: 14 مباراة.



- التعادلات: 2 (أمام القادسية والأهلي).



- الأهداف المسجلة: 42 هدفاً.



الجدل حول أسلوبه



بعض الجماهير والإعلاميين، ومنهم لاعب الهلال السابق سامي الجابر، ينتقدون أسلوب إنزاغي (الدفاعي) مقارنة بالهجومي السابق تحت قيادة البرتغالي جيسوس، معتبرين أن المباريات أصبحت «صعبة وغير مثيرة» بالرغم من عدم تلقيه أي خسارة. وهناك آخرون يدافعون عنه، مشيرين إلى أنه «يحمي الفريق من الكوارث» في ظروف الإصابات والجدول المزدحم. إنزاغي نفسه يؤكد: «الروح القتالية هي المفتاح، والتكتيك يتكيف مع الخصم».