أوضح المحاضر الآسيوي في كرة القدم الدكتور يحيى جابر، أن مباراة الأهلي والقادسية شهدت واحدة من أكثر المواجهات إثارة هذا الموسم، بعدما انتهت في أشواطها بالتعادل (3–3 )، قبل أن يحسم الأهلي التأهل للنصف النهائي بركلات الترجيح في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما اللقاء كشف بوضوح ملامح القوة والضعف لدى الفريقين، إضافة إلى تباين أداء اللاعبين بين أفضل العناصر وأكثرهم تراجعًا.



القادسية



بدأ القادسية المباراة بقوة، مسجلًا هدفًا مبكرًا عبر ضغط هجومي فعّال وسرعة في التحولات، ما مثّل أبرز نقاط قوته، كما تميز بشجاعة هجومية وعدم التراجع أمام الأهلي، إضافة إلى انضباط تكتيكي في وسط الملعب خلال فترات طويلة، لكن أبرز نقاط ضعفه ظهرت في لحظات الحسم، إذ فقد اللاعبون تركيزهم بعد التقدم، إلى جانب هشاشة دفاعية في الأطراف ونقص واضح في الخبرة واللياقة في الدقائق الأخيرة، وعدم الضغط بالشكل السليم وقوة افتكاك الكرة من المنافس، وإعطاء لاعبي الأهلي مساحات لاسيما الشوط الثاني.



الأهلي



أبرز نقاط قوة الأهلي، تمثلت في الروح العالية والقدرة على العودة رغم التأخر عدة مرات، إلى جانب تنوعه الهجومي وصناعة فرص خطيرة، كما ظهرت خبرته في التعامل مع الضغط وركلات الترجيح، ومع ذلك عانى الفريق من ثغرات دفاعية في العمق وبطء في الارتداد والتحول من الهجوم للدفاع، بالذات في الشوط الأول إضافة إلى تذبذب السيطرة في وسط الملعب وإهدار فرص كان بالإمكان أن تُنهِي اللقاء مبكرًا.



مستوى اللاعبين



على مستوى اللاعبين، كان أفضل عناصر الأهلي المهاجم الأكثر تأثيرًا توني ومع الجناح رياض محرز هجوماً، ثم لاعب الوسط المتوازن كيسيه، إضافة إلى دور الحارس ميندي في الترجيحات، بينما كان الأسوأ قلب الدفاع التركي ديميرال والظهير الأيمن مجرشي الذي ترك مساحات كبيرة. وفي القادسية، برز ريتيقي كأفضل لاعب، يليه الجناح السريع المكسيكي جوليان كينونيس، في حين كان أضعف العناصر المدافع الذي تسبب بثغرات مباشرة ودخل كبديل جهاد ذكري، ولاعب الوسط الذي فقد كرات حسّاسة مصعب الجوير.