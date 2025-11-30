يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد عند الساعة 1:40 مساء غدٍ (الإثنين) مؤتمراً صحفياً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، للحديث عن مواجهة «الأخضر» ومنتخب عُمان في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.



ميدانياً واصل «الأخضر» تدريباته استعداداً للمواجهة المرتقبة بعد غدٍ (الثلاثاء)، وأُقيمت الحصة التدريبية على ملاعب التدريب في QWSC، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، وبدأت بتمارين الاستحواذ على الكرة، أعقبها مران في مربعات مصغّرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.



وفي جانب آخر، اكتفى اللاعبون الذين شاركوا مع أنديتهم بصفة أساسية في مباريات دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين أمس (السبت)، بتمارين استرجاعية في النادي الصحي.



ويختتم «الأخضر» استعداداته بحصة تدريبية عند الرابعة من مساء غدٍ على ملاعب QWSC، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأول.