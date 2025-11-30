استطاع مدافع الهلال حسان تمبكتي أن يدون اسمه في سجلات الفريق الهلالي بعد أن سجل أول هدف في حياته الاحترافية، وتحديداً في مرمى الفتح ضمن مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



يذكر أن هدف حسان تمبكتي لم يكن هدفاً عادياً فمنذ أن بدأ مشواره الاحترافي عام 2018 مع فريق الشباب، وكذلك خوضه تجربة مع فريق الوحدة، ثم انتقاله إلى الهلال في 2023، لم يسجل أي هدف مع أنه لعب 78 مباراة مع ناديه و43 مباراة دولية مع الأخضر.



وعلّق تمبكتي على هدفه الأول بتغريدة موجهة لجماهير «الزعيم»، كتب فيها عبر حسابه الشخصي على منصة «X»: «هي مجرد بداية وانطلاقة لقادم أجمل.. مبروكين يا عاشقين»، وهذه التغريدة تؤكد على مدى ثقته الكبيرة بأنه قادر على تسجيل الأهداف في المباريات القادمة، وأن هذا الهدف هو البداية التي لن تكون الأخيرة، وأن الأيام القادمة ستحمل الأشياء الجميلة مع فريقه.



يذكر أن اللاعب حسان تمبكتي يقدم مستويات مميزة في الصلابة الدفاعية، مما يجعل خط الدفاع في أمان، وتتمنى الجماهير الهلالية أن يكون هذا الهدف فاتحة خير للمرحلة القادمة ويكون تأثيرة واضحاً في خط الدفاع والهجوم، الذي أصبح يشكل أحد أعمدة الفريق الأساسية منذ التحاقه بالفريق. وعلق حساب الهلال في منصة «X» على هذا الهدف وكتب: «ما أجملها من بداية.. الهدف الأول لـ«حسان» مع الهلال».