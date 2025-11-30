فرض لاعب الهلال البرازيلي ماركوس ليوناردو نفسه عنصراً مهماً في خط الهجوم الهلالي وقدم أداء رائعاً هذا الموسم، وزاد من سجله التهديفي مع «الزعيم» في اللقاء الذي أقيم ضمن ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليؤكد أهميته كلاعب قادر على حسم النتيجة في كل المواجهات، وأصبح ليوناردو يمثل قوة كبيرة في خط الهجوم الهلالي.



يذكر أن اللاعب ليوناردو لعب مع «الزعيم» حتى الآن 57 مباراة في جميع البطولات، وكانت له اسهامات واضحة ومهمة سجل منها 44 هدفاً، و4 تمريرات حاسمة، وهي أرقام تشير إلى تأثيره القوي على نتائج فريق إنزاغي.



وحقق ليوناردو مكانة كبيرة بعد أن أصبح هداف الهلال الأول خلال 2025، في جميع البطولات، ورفع رصيده بعد هدفه في ربع النهائي إلى 32 هدفاً خلال 40 مباراة، ما جعله يكون ضمن أبرز نجوم هجوم «الزعيم» في الوقت الحالي.