في حدث غير مسبوق داخل البيت الأبيض، التقط نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيلفي خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تكريماً لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتنتشر الصورة بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصبح من أكثر الصور تداولاً عالمياً، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»،إذ ظهرت في السيلفي شخصيات بارزة من مختلف المجالات، بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وشريكة مهاجم النصر السعودي جورجينا رودريغيز، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في لقطة وصفها البعض بالتاريخية.



وجاء الحدث في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض، بحضور أكثر من 140 شخصية من كبار قادة الأعمال والشركات العالمية، بما في ذلك رؤساء شركات كبرى مثل «أبل» و«شيفرون»، وسط أجواء رسمية وفخمة أكسبت العشاء طابعاً استثنائياً.



وخلال المأدبة، ألقى ترمب كلمة توجه فيها مباشرة إلى رونالدو، قائلاً: إن ابنه بارون أصبح يحترمه أكثر بعد لقائه بالنجم البرتغالي، في إشارة إلى تأثير رونالدو على الجميع داخل الحدث.



ونُشر السيلفي لاحقاً عبر حساب رجل الأعمال والمستثمر في التكنولوجيا ديفيد ساكس على «إكس»، مع تعليق: «ليلة رائعة!»، فيما شارك بعض الحضور الصورة عبر حساباتهم، لتصبح من أبرز لقطات الأسبوع حول العالم.



وتأتي هذه الفعالية ضمن زيارة رسمية للأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن بعد 7 سنوات، وتبرز المكانة الكبيرة التي يحظى بها رونالدو كلاعب بارز مرتبط بالدوري السعودي، وما يضيفه من اهتمام إعلامي عالمي لهذا الحدث.