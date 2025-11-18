أحرز لاعب المنتخب السعودي للمبارزة خليفة العميري، الميدالية البرونزية لمسابقة سلاح الأبيه، ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي «الرياض 2025»، بعد خسارته من صاحب ذهبية المسابقة الأوزبكي ميرخان تيمروف بنتيجة (13 - 15)، إذ انتقل العميري لهذا الدور، بعد فوزه على الكويتي عبدالرحمن المانع في دور (32) بنتيجة (15 - 5)، والتركي دوروك إيرولكفيك (15 - 9)، ثم تغلبه في ربع النهائي على الأوزبكي يرليك سرتاي (15 - 14).



وفي مباريات كرة السلة 3×3، فاز المنتخب السعودي فئة الرجال، على نظيره المنتخب الجزائري بنتيجة (14 - 13)، وخسر من المنتخب البحريني (11 - 20)، في افتتاح منافسات المسابقة التي جرت في المسار الرياضي.



وفي منافسات السيدات، خسر المنتخب السعودي للسيدات من أذربيجان بنتيجة (8 - 21)، وساحل العاج بنتيجة (10 - 16).