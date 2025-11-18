في لفتة رائعة، أوقف مدرب المنتخب السعودي إيرفي رينارد المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس (الإثنين) للحديث عن مواجهة الجزائر، فور سماعه أذان المغرب.

واستأنف المدرب حديثه عقب انتهاء الأذان، في لقطة لاقت إشادة واسعة من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة ودية ضد الجزائر اليوم (الثلاثاء) على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

ماذا قال رينارد عن مواجهة الجزائر؟

وأوضح رينارد أن هذه المباراة تأتي بوصفها اللقاء الثاني في فترة التوقف، مبيناً أن المنتخب سيواجه خصماً قوياً ومميزاً، وأن الهدف يتمثل في مواصلة النتائج الإيجابية قبل الاستحقاقات القادمة.

وبيّن أنه يولي اهتماماً كبيراً بثبات أداء اللاعبين، مشيراً إلى أن استدعاء اللاعبين لا يعتمد على النادي الذي ينتمون إليه، بل على جاهزيتهم واستمراريتهم، مؤكداً وجود عدد من اللاعبين الذين يعملون بشكل مميز ويقدمون مستويات جيدة مع فرقهم.