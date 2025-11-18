يستعد كيليان مبابي، نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا، لخوض مرحلة جديدة من النزاع القانوني مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، في جلسة استماع أمام محكمة العمل بالعاصمة الفرنسية، وسط تصاعد التوتر بين الطرفين منذ انتقال اللاعب إلى ريال مدريد صيف 2024.



النزاع يتناول خلافات مالية وقانونية مرتبطة بعقد مبابي مع باريس سان جيرمان ورفضه الانتقال إلى الهلال السعودي صيف 2023، إذ طالب النادي الفرنسي اللاعب بدفع تعويضات بلغت 240 مليون يورو، على حد زعمه، نتيجة رفضه العرض الذي قُدّر بـ300 مليون يورو. ويطالب مبابي بدوره بمبالغ مالية تصل إلى 263 مليون يورو تشمل رواتب ومكافآت غير مدفوعة، إضافة إلى إعادة تصنيف عقده السابق محدد المدة إلى عقد دائم، فضلاً عن تعويضات عما وصفه بالمضايقات النفسية أثناء الفترة الأخيرة من عقده مع النادي، بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية.



وأكد باريس سان جيرمان، في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام فرنسية وإسبانية، أن مبابي تصرف بخيانة خلال فترة عدم تجديد عقده، إذ أخفى قراره النهائي لنحو 11 شهراً، ما حرَم النادي من ترتيب انتقاله بشكل مناسب، مشيراً إلى أن اللاعب تنازل بالفعل عن جزء من مستحقاته المالية خلال اجتماع مع رئيس النادي ناصر الخليفي في يوليو 2023. ونفى النادي بشكل قاطع أي مزاعم بممارسة ضغط نفسي على اللاعب، مؤكداً مشاركته في أكثر من 94% من المباريات الرسمية لموسم 2023-2024، وأن أي غياب كان لأسباب رياضية بحتة.



بدورها، محامية مبابي، دلفين فيرهايدن، أكدت أن اللاعب يسعى عبر هذه الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه، ليس فقط لنفسه، بل لكافة اللاعبين الذين تعرضوا لممارسات مماثلة من أنديتهم السابقة، مشددة على أن الدعوى تهدف لإعادة تصنيف العقد وضمان استحقاقاته المالية كاملةً دون أي تنازلات لم يتم الاتفاق عليها.



وتأتي جلسة الاستماع الحالية بعد أربعة أشهر من انسحاب اللاعب عن دعوى جنائية سابقة ضد النادي تتعلق بالتحرش النفسي، مع استمرار التحقيقات في الخلفية، وتشكّل هذه القضية جزءاً من سلسلة النزاعات القانونية التي خاضها الطرفان أمام جهات رياضية مختلفة، مثل رابطة الدوري الفرنسي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم، دون الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ قبل هذه الجلسة.



على الصعيد الرياضي، يعيش مبابي فترة تألق مع منتخب فرنسا وريال مدريد، إذ قاد منتخب «الديوك» للفوز على أوكرانيا 4-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مسجلاً ثنائية، في حين يستمر في المنافسة على صدارة هدافي الدوري الإسباني. ورغم الأداء المتذبذب لريال مدريد في الموسم الحالي، بما في ذلك الهزائم أمام أتلتيكو مدريد وليفربول، يظل مبابي لاعباً مؤثراً ضمن تشكيلة الفريق الملكي تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.



يبقى النزاع القانوني بين مبابي وباريس سان جيرمان محل متابعة دقيقة من الأوساط الرياضية والقانونية، وسط توقعات بأن تمتد الإجراءات أمام محكمة العمل لعدة أشهر قبل صدور أي حكم، ما يعكس تعقيد العلاقة بين اللاعب وناديه السابق وتأثير ذلك على الكرة الفرنسية والأندية الأوروبية الكبرى.