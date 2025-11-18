انطلقت أمس (الإثنين) مرحلة تسجيل المدارس الراغبة في المشاركة في النسخة السادسة من دوري كرة القدم، والنسخة الثانية من دوريات الألعاب المختلفة للبنين والبنات، ضمن الحدث الرياضي الأكبر على مستوى المملكة (دوري المدارس)، الذي يُقام تحت إشراف وزارتي الرياضة والتعليم، وتنظيم الاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.



وتبدأ هذه النسخة من مرحلة التسجيل وصولاً إلى سلسلة من المنافسات التي تمتد إلى عدة مراحل، بهدف بناء جيل رياضي واعد، وتعزيز الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف مناطق المملكة، إذ يستمر التسجيل حتى 30 نوفمبر الجاري، وهو الموعد النهائي لتقديم طلبات المدارس الراغبة في المشاركة، حيث يستهدف المشروع 47 مدينة ومحافظة من خلال 16 إدارة تعليمية.



وتشهد النسخة الجديدة منافسة الطلاب والطالبات في 4 رياضات جماعية (كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، وكرة اليد). وتشارك في الألعاب المختلفة فئتان (تحت 15 و18 عاماً)، فيما تشارك في دوري كرة القدم 4 فئات (تحت 9 و12 و13 و15 عاماً).



وتقدَّم هذه النسخة برؤية تطويرية جديدة تعكس مسار التحول الرياضي في المملكة، من خلال التركيز على اكتشاف المواهب الوطنية، وتمكين الطالب الرياضي، ورفع مستوى البيئة التنافسية، وتطوير منظومة المدربين والحكام، إلى جانب تعزيز مبادئ الاحتراف المبكر، بما ينسجم مع المستهدفات الرياضية والتعليمية لبناء جيل قادر على صناعة مستقبل الرياضة السعودية.



ويستهدف المشروع في هذه النسخة زيادة عدد اللاعبين المشاركين بنسبة 8% ليصل إلى أكثر من 320 ألف طالب وطالبة، ورفع عدد المدارس المشاركة بنسبة 5% لتتجاوز 6300 مدرسة، إضافة إلى زيادة عدد المباريات بنسبة 16% لتصل إلى أكثر من 40 ألف مباراة، حيث تستهدف هذه المؤشرات رفع متوسط عدد مباريات الفريق الواحد إلى 6 مباريات بدلاً من مباراتين فقط في النسخ السابقة.



يُذكر أن وزارة التعليم، ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، أرسلت تعميماً إلى مكاتب التعليم التابعة لها يتضمن شروط وآلية التسجيل وجميع التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشاركة.