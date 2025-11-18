اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم (الإثنين)، تحضيراته لمواجهة منتخب الجزائر في المباراة الودية التي ستقام مساء غدٍ على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، المقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.



وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، وبدأت بتمارين الإحماء ثم مران في مربعات تكتيكية، تلاه مران تكتيكي، واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب، وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب زياد الجهني في التدريبات الجماعية.