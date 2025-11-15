واصل النجم صالح أبو الشامات تألقه مع المنتخب السعودي، بعدما نجح خلال ست مباريات دولية فقط، في تحقيق أرقام لافتة جعلته أحد أبرز الوجوه الهجومية الصاعدة.

إذ سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، وهي حصيلة مبكرة تكشف عن لاعب يملك حساً هجومياً عالياً، وقدرة واضحة على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب.

هذا ويمتلك أبو الشامات مرونة كبيرة في التحرك، ويُظهِر قراءة مميزة للمساحات، وهو ما عزز حضوره لدى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد الذي بدا مقتنعاً بإمكاناته، في ظل توجه مدرب منتخبنا الوطني رينارد لمنح الفرصة للعناصر الشابة الأكثر حيوية وفعالية. ويأتي تألقه متزامناً مع مرحلة تجديد يتبناها الأخضر لتوسيع قاعدة المواهب وتجهيزها للاستحقاقات القادمة.

وفي آخر ظهور له ودياً، استطاع أبوالشامات قيادة المنتخب السعودي للفوز على منتخب ساحل العاج بهدف دون رد، بعد انطلاقة هجومية سريعة أنهاها بلمسة حاسمة داخل منطقة الجزاء، ليؤكد مرة أخرى قدرته على الحسم منذ الدقائق الأولى. وانتهت المباراة بانتصار للمنتخب السعودي ضمن معسكر الإعداد لكأس العرب 2025 في قطر.

وبهذا اللأداء الفني المميز يسير أبو الشامات بخطوات واثقة نحو تثبيت حضوره في قائمة الأخضر، ليس فقط كموهبة واعدة، بل كخيار حقيقي في مشروع المنتخب الوطني القادم.