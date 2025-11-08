لا يزال فريق الشباب يعيش وضعاً لا يليق بتاريخه الكبير، بعد تعادله الأخير مع الاتفاق بهدف لكل منهما في الجولة الثامنة، في مباراة خرجت منها الجماهير الشبابية محبطة وغاضبة من أداء الفريق.



«الليوث» حصدوا 7 نقاط فقط من أصل 24 نقطة ممكنة، ليقبعوا في المركز الثالث عشر على جدول الترتيب، وسط أداء باهت وقرارات فنية أثارت الكثير من التساؤلات.



المدرب الإسباني الغواسيل كان أبرز المتعرضين للنقد، بسبب خطة لعب عقيمة وتبديلات غير مفهومة أضعفت توازن الفريق داخل الملعب، فيما بدت الإدارة غائبة عن المشهد، مكتفية بالمراقبة دون أي تحرك واضح لإنقاذ الموسم.



الجماهير لم تخف استياءها، معتبرة ما يحدث «نتيجة طبيعية لسوء التخطيط وضعف الاختيارات»، ومطالبةً بتصحيح المسار قبل فوات الأوان.