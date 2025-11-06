أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم، عدداً من القرارات الانضباطية عقب مباريات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، وشملت العقوبات أندية الأهلي والهلال والاتحاد والاتفاق بسبب مخالفات متنوعة رُصدت في تقارير الحكام والمراقبين.



غرامة على الأهلي بسبب تصرفات الجماهير



غرّمت اللجنة النادي الأهلي مبلغ 60 ألف ريال بعد قيام جماهيره برمي (12) علبة مياه باتجاه أرضية الملعب خلال مواجهة الرياض، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.



وأكدت اللجنة ثبوت مخالفة النادي للمادة (51-2) من لائحة الانضباط والأخلاق، مشددة على أن القرار غير قابل للاستئناف بموجب المادة (144).



إيقاف وغرامة على ديمبلي نجم الاتفاق



قررت اللجنة إيقاف لاعب الاتفاق موسى ديمبلي مباراة واحدة ، مع تغريمه 10 آلاف ريال، إثر اللعب العنيف تجاه لاعب الحزم في اللقاء الذي جمع الفريقين.



القرار استند إلى المادة (48-1-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، وهو قرار نهائي غير قابل للاستئناف.



فابينهو الاتحاد في قائمة الموقوفين



كما طالت العقوبة لاعب الاتحاد فابينهو تفاريس بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة أمام الخليج، حيث قررت اللجنة إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال، للسبب ذاته "اللعب العنيف"، وفق المادة (48-1-1) من اللائحة.



كوليبالي الهلال يُعاقب بعد طرده أمام الشباب



بدوره، لم يسلم مدافع الهلال خاليدو كوليبالي من العقوبات، بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة أمام الشباب نتيجة اللعب العنيف.



وقررت اللجنة إيقافه مباراة واحدة مع تغريمه 10 آلاف ريال، في قرار نهائي لا يقبل الاستئناف.



الانضباط تشدد: لا تهاون مع المخالفين



واختتمت اللجنة قراراتها بالتأكيد على استمرار تطبيق اللوائح بكل حزم لضمان العدالة والانضباط داخل المستطيل الأخضر، وحماية المنافسة من أي تجاوزات تؤثر على سير دوري روشن السعودي.