واصل ممثل الوطن (الاتحاد) انتفاضته الآسيوية محققاً فوزه الثاني على التوالي بعد تفوقه على ضيفه الشارقة الإماراتي بنتيجة 3/ 0 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



وسجل أهداف الاتحاد ستيفن بيرغوين (د:8) وكريم بنزيما (د:66) وروجر فيرنانديز (د:90+4).



شهد اللقاء سيطرة اتحادية مبكرة نجح من خلالها في افتتاح التسجيل إثر كرة عرضية عالية لعبها مهند الشنقيطي من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء حوّلها الهولندي ستيفن بيرغوين برأسه مُتقنة نحو الزاوية اليمنى بعيداً عن الحارس عادل الحوسني لتسكن الشباك هدفاً أول للاتحاد (د:8)، وكاد موسى ديابي يضاعف النتيجة بعد أن استلم كرة بينية جميلة على مشارف المنطقة قبل أن يتقدم داخل الصندوق ويراوغ الحارس الحوسني ولكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية ليضيع هدفاً محققاً للاتحاد.



ومع بداية مجريات الشوط الثاني، تألق الحارس الصربي رايكوفيتش حامي عرين الاتحاد وحرم الشارقة من إدراك التعادل بعد أن تصدى لتسديدتين متتاليتين، إذ سدد عثمان كامارا كرة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء نحو الزاوية اليسرى وتصدى لها رايكوفيتش ببراعة قبل أن تعود أمام غيليرمي بيرو الذي تابعها بيسراه، لكن الحارس تألق في التصدي للكرة مرة أخرى.



وشهد اللقاء لقطة عاطفية عند الدقيقة 59 عندما شارك إيغور كورنادو ضد فريقه السابق وسط تصفيق جمهور الاتحاد له ليبادلهم التحية، ومن تمريرة ذكية من محمد ودمبيا كسر موسى ديابي حاجز التسلل وانفرد بالحارس الحوسني ليمررها لقائد الفريق كريم بنزيما الذي أسكن الكرة في الشباك هدفاً ثانياً للاتحاد (د:66)، ومجدداً كسر الاتحاد حاجز التسلل عن طريق أحمد الغامدي الذي تلقى تمريرة رائعة من نغولو كانتي لينفرد الغامدي بالمرمى ويمررها لزميله روجر فيرنانديز ليسكنها في الشباك هدفاً ثالثاً للاتحاد (د:90+4)، لينتهي اللقاء بفوز العميد بثلاثة أهداف دون مقابل.



وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد فوزه الثاني ويصل للنقطة السادسة محتلاً المركز السادس، فيما تلقى الشارقة الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثامن، وسيلاقي الاتحاد في الجولة القادمة مضيفه الدحيل الإثنين 24 نوفمبر، وفي اليوم ذاته يحل الشارقة ضيفاً على ممثل الوطن الآخر (الأهلي) وفي الملعب ذاته الذي شهد خسارته من الاتحاد بثلاثية نظيفة.