تحوّل حديث كريستيانو رونالدو في برنامج Piers Morgan Uncensored إلى حدثٍ إعلامي تجاوز الحدود، وأعاد ترتيب مساحات الاهتمام في الصحافة العالمية من أوروبا إلى شرق آسيا.



كشف النجم البرتغالي عن عمق التجربة السعودية، وعن إعجابه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفاً إيّاه بأنه «رجل يقوم بعملٍ عظيمٍ للسعودية» ويقود مشروعاً يُلهم العالم.



ورصدت «عكاظ» عبر متابعتها لصحف العالم اتجاهات التغطية؛ فالصحافة الإنجليزية تناولت لغة الاحترام والامتنان التي عبّر بها رونالدو، فيما ركّزت الصحافة البرتغالية على «تحوّل النجم من لاعب إلى سفير لرؤيةٍ تُعيد تعريف القوة الرياضية».



وفي البرازيل والأرجنتين، تناولت التقارير الحضور السعودي في مسيرة اللاعب، بينما أبرزت الصحافة الفرنسية والروسية حديثه عن «الرياضات الإلكترونية والمستقبل الجديد للسعودية».



ومن آسيا، نقلت المنصات اليابانية والكورية والصينية المقابلة بوصفها «رسالة من لاعبٍ يعيش تجربة وطنٍ يصنع الإلهام».



جاءت المقابلة كإعلانٍ عالمي عن حجم التحول السعودي، وعن قائدٍ جعل من الحلم رؤية، ومن الرؤية واقعاً يتحدث عنه نجوم العالم بلغاتهم المتعددة.