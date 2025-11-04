المسحل: إنجاز الأخضر تجسيد لدعم القيادة

هنأ رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل لاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عاما والجهازين الفني والإداري بالفوز بلقب بطولة غرب آسيا تحت 17 التي اختتمت اليوم في الأردن، إذ شهد نهائي البطولة فوز المنتخب السعودي على منتخب لبنان بركلات الترجيح (5-3) بعد تعادل 1-1 في الوقت الأصلي.



وقال المسحل: أبارك لمنتخبنا تحت 16 عاما الحصول على لقب بطولة غرب آسيا تحت 17 عاما.



‏وأضاف رئيس اتحاد القدم عبر حسابه في منصة «X»: مسيرة من المنجزات والألقاب لمنتخباتنا السنية تُجسد الدعم الكبير من القيادة الرشيدة واهتمام ومتابعة وزير الرياضة، وتضيء مستقبل الكرة السعودية. التهنئة للأبطال والجهازين الفني والإداري والجماهير السعودية الغالية.‏



وتأهل الأخضر لنهائي البطولة، بعد تفوّقه على الأردن منظم البطولة بركلات الترجيح (4-3) في نصف النهائي.



وكان المنتخب السعودي قد تصدّر المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا تحت 17 عاما 2025 برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب لبنان الثاني برصيد 5 نقاط.