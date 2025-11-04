فيرمينو يودّع زملاءه في الأهلي بعد مواجهة السد

قدّم اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو لفتة إنسانية بعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقه السابق (الأهلي السعودي) بفريقه الحالي (السد القطري) ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ حرص على انتظار زملائه من لاعبي الأهلي بعد صافرة النهاية لوداعهم وتوديع الطاقم الفني.



وجاءت هذه اللفتة عقب فوز الأهلي على السد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة القارية.



وتغادر بعثة النادي الأهلي قطر إلى جدة، للاستعداد لمواجهة الاتحاد في «ديربي جدة» ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.